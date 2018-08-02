В матче второго отборочного этапа команда Александра Бабича одолела дома шведский "Юргорден" со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый тайм поединка в Одессе завершился без забитых мячей, но во втором счет первыми открыли номинальные хозяева "азовцы" - Александр Пихаленок на 64-й минуте благодаря небольшому рикошету от капитана гостей пробил легендарного голкипера Андреса Исакссона.

"Юргорден" восстановил паритет в противостоянии через 14 минут. Отличившийся и в первом матче Алиу Баджи пяткой красиво переправил мяч в сетку ворот Худжамова после сутолоки в штрафной украинской команды - 1:1.

Учитывая, что с таким же счетом завершилась первая игра в Швеции, поединок перешел в овертайм, где удача сопутствовала украинской команде.

На 97 минуте мариупольцы заработали право на пенальти после того, как на газоне оказался Владислав Вакула. Приговор безупречно выполнил Руслан Фомин, который и принес победу своей команде, а вместе с ней путевку в следующий раунд соревнований.

В третьем раунде "Мариуполь" сыграет с победителем пары "Бордо" - "Вентспилс". В первом выездном матче французы забили один безответный мяч в ворота команды из Латвии.



Как сообщала "Cтрана", украинские "Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в третьем раунде отбора Лиги Европы.