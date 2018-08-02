2 августа ФК "Мариуполь" в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы выиграл в Одессе у шведского "Юргорден". Шведскую команду в Одессе поддержали около 1700 фанатов.

Шведским болельщикам выдали достаточно жесткую инструкцию по поведению в нашей стране, сообщает Tribuna.com.

Далее – отдельные цитаты из гайда для шведов, который частично продублирован на официальном сайте клуба.

Украина – страна в состоянии войны. События могут развиваться быстро пока вы там находитесь. У Министерства иностранных дел Швеции есть так называемый "Шведский список", в который мы рекомендуем внести свои данные. Если произойдет что-то непредвиденное, представители шведской власти будут предупреждены, что вы в Украине. Они смогут информировать вас, к примеру, по почте или в текстовом сообщении о развитии ситуации.

У вас должна быть возможность предъявить удостоверение личности по запросу полиции. Возьмите с собой копию паспорта, когда будете в городе (паспорт рекомендуется оставить под замком в отеле).

Никогда не носите с собой больше денег и ценностей, чем вам может понадобиться прямо сейчас.

Перед тем, как садиться в такси, заранее оговаривайте сумму оплаты. Поездка по центру города должна обойтись около 5 евро.

Избегайте местных митингов и больших скоплений людей. Из-за войны в стране очень напряженная политическая ситуация. Уклоняйтесь от дискуссий о военном конфликте и России.

НE пейте воду из крана – можете подхватить гепатит А (слово "не" и в оригинале выделено капсом, полужирным и подчеркиванием). Покупайте воду в бутылках! Проверьте свои прививки перед поездкой – рекомендуется прививка от гепатита А. Учтите, что один из способов распространения болезни – через лед в напитках.

пейте воду из крана – можете подхватить гепатит А (слово "не" и в оригинале выделено капсом, полужирным и подчеркиванием). Покупайте воду в бутылках! Проверьте свои прививки перед поездкой – рекомендуется прививка от гепатита А. Учтите, что один из способов распространения болезни – через лед в напитках. В Одессе много бродячих собак – встречаются случаи заражения бешенством. Учтите, что в Одессе не было вакцины от бешенства во время вспышки в июле 2018-го (в Херсоне, в 30 милях на северовосток от Одессы).

Не нарушайте порядок в общественных местах – вас могут забрать в полицию. В таких ситуациях легко стать мишенью для насилия, сексуальных домогательств и вымогательства.

В правоохранительных органах Украины распространена коррупция. Хотя сейчас от нее пытаются избавиться. За это могут задержать на 1-2 недели. Наказания за другие виды нарушений – от одного дня до неопределенного времени в тюрьме.

На улицах и в парках города много камер хорошего качества. Большинство – с распознаванием лиц. У многих офицеров полиции также есть камеры, прикрепленные к форме.

Обычно на матчах в Одессе в летнее время работают 1 000 – 1 500 офицеров полиции и представителей Национальной гвардии (военная полиция). Учтите, что только некоторые из полицейских говорят на английском. Среди более тысячи полицейских, которые будут работать на матче, только 4-5 человек владеют английским. Но те, кто говорит, должны знать его на высоком уровне.

Среди населения английским тоже владеют немногие – преимущественно молодое поколение.

На стадионе наша секция будет ограждена и оцеплена охраной (30-50 человек). Судя по схеме, в нашей секции только одна точка продажи напитков и еды. На стадионе можно расплачиваться только наличными.

Как сообщала "Страна", перед групповым турниром Лиги Европы Ворскла усилила состав двумя бразильскими футболистами. К полтавчанам присоединились 23-летний (номинально левый) защитник Артур Серджио Батиста де Соуза (Артур) и 21-летний нападающий Николас Морес да Круз.

Напомним, что Динамо начало продажу билетов на матч третьего тура против Шахтера.