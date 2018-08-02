В полиции рассказали подробности смерти в Сумах экс-депутата и чиновника горсовета Анатолия Жука, которого нашли мертвым в четверг, 2 августа.

"Сегодня в 19:12 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от 58-летнего отца Анатолия Жука о том, что он пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым. Установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы.

В полиции напоминают, что погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на должность мэра.

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