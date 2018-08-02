Советница мера Херсона Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, согласилась сотрудничать с полицией, сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Об этом пишет Интерфакс.

По словам Аброськина, оперативники Департамента стратегических расследований (ДСР) посетили по месту лечения жительницу Херсона, которой злоумышленник плеснул в лицо кислотой. По постановлению следователя женщине выделена охрана в лечебном учреждении, где она находится. Во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности - предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление.

"Главное то, что женщина пошла на контакт и начала сотрудничать с нами", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Он также призвал возможных очевидцев или свидетелей обращаться в полицию и сообщать информацию, которая будет способствовать раскрытию этого нападения.

"Мы поддерживаем работу журналистов и активистов, которые пытаются собственными силами установить обстоятельства происшествия и занимаются распространением информации по этому поводу. Однако, мы обращаемся к общественности: если есть какая-то информация, которая поможет полиции в раскрытии этого преступления и привлечении виновных лиц к ответственности согласно действующему законодательству - сообщать эту информацию правоохранительным органам", - отметил Вячеслав Аброськин.

Ранее "Страна" писала о том, что облитая кислотой советница мэра Херсона находится в стабильно тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что появилось видео, как обожженную серной кислотой Екатерину Гандзюк доставили на самолете ГСЧС в Киев.