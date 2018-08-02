По данным на 2 августа, в Киеве зарегистрировано уже 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией в результате употребления уличной еды. Об этом сообщает Отдел взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы.

"Госпродпотребслужба проводит мероприятия по локализации вспышки острой кишечной инфекции, которая возникла в г. Киеве из-за употребления шаурмы. По состоянию на сегодня зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей", - говорится в сообщении.

В результате проведения проверок инспекторами Госпродпотребслужбы установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

Установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

По факту совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал Укринформ, все сообщения об отравлении шаурмой касались 4 мест ее реализации - возле станций метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь", "Почтовая площадь" возле Речного вокзала.

Первые сообщения об отравлении поступили в понедельник, 30 июля. Во вторник уже была остановлена деятельность субъекта хозяйствования, который осуществлял продажу шаурмы. Это были передвижные точки продаж, разрешительных документов у них не было. Сейчас вопрос законности их работы выясняют правоохранители.

По предварительным выводам лабораторных исследований, возбудителем заболевания могла быть сальмонелла в курином мясе. Сейчас будет проводиться проверка не только поставщика, но и производителя курятины, которая использовалась при приготовлении шаурмы.

Таких вспышек в столице не было почти 10 лет. Всего в год фиксируется до 3-7 вспышек заболевания острыми кишечными инфекциями, при которых страдают до 15 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что власти проверят всех торговцев шаурмой после массового отравления в Киеве.

Также мы сообщали, что на Волыни свадьба закончилась отравлением 17 гостей, трое из которых оказались детьми.