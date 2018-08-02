Вечером в четверг, 2 августа, в Сумах убили чиновника местной мэрии. Сообщается, что Анатолия Жука нашли во дворе собственного дома на улице Толстого с двумя пулевыми ранениями, в голову и спину, оказавшимися смертельными, передают UA:Сумы.

В дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от 58-летнего отца Анатолия Жука о том, что он пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым. Установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.

Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва. В последнее время был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы, сообщает отдел коммуникаций полиции в Сумской области.

Видео: facebook.com/uasumytv/

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