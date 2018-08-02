На Харьковщине житель села Ефремовка Первомайского района во время пьяной ссоры поджег свою сожительницу, из-за чего женщина получила ожоги 1 и 2 степени. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

"Установлено, что 48-летний мужчина вместе со своей сожительницей употребляли алкоголь, во время чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник облил 35-летнюю женщину спиртным и поджег ее... Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Пострадавшую доставили в хирургическое отделение Первомайской райбольницы. Сейчас медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Мужчину уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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