Жители Пиренейского полуострова готовятся к аномально жаркой погоде, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Ожидается, что в южных районах Португалии температура воздуха к выходным поднимется до 47 градусов по шкале Цельсия. Ввиду этого местные власти предупредили местных жителей и туристов о необходимости соблюдать повышенные меры предосторожности, равно как и об экономии электричество, чье использование в связи с ростом температуры существенно растет.

Воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, двигаются на юго-запад Европы со стороны Африки. Метеорологи опасаются, что помимо жары Португалия и Испания могут столкнуться с еще одной проблемой - повышенным содержанием пыли и песчинок в воздухе из-за песчаных бурь в пустыне Сахара.

Кроме того, Восточная часть Европы уже столкнулась с аномально высокими температурами воздуха.

Сильная жара установилась в Польше, где электростанции были переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации из-за повышенного уровня использования кондиционеров и вентиляторов как в жилых домах, так и в общественных учреждениях по всей стране.

Как сообщала "Cтрана", в Пакистане 65 человек погибли от аномальной жары.

Исследование показало, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.