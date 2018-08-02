В Шевченковском районе Киева на ул. Щербаковской, 63, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В 18:18 по прибытию на место происшествия пожарно-спасательного подразделения было установлено, что пожар возник в квартире № 29 на 6 этаже 9 этажного жилого дома, с распространением на балконы с 5-го по 8-й этажи" - говориться в сообщении.

Пожар, общей площадью 60 м кв., Локализован в 19:14 и ликвидирован в 20:09.

Во время тушения пожара с 8-го и 9-го этажей спасены 4 человека и эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом, его бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работало 9 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

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