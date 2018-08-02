Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая температура воды в морях вокруг Украины и какая ожидается погода 3 августа.

"Карта показывает где-то "супчик", ближе к Африке вода напоминает горячие закарпатские источники, а где-то, например, вблизи Ирландии и западного побережья Франции ... купаться в 16-18 градусах то холодновато," - написала она.

Что касается прогноза по Украине, то по данным синоптиков 3 августа в Украине удержится жаркая погода.

"В течение дня ожидается + 27... + 33 градуса. Дождей существенных - вряд ли, разве что в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях вероятные короткие локальные дожди и грозы. В Киеве в пятницу будет сухо и жарко, в течение дня + 28 ... + 30 градусов. Между прочим, температура воды возле Киева, по данным нашего Гидрометцентра, 24,8 градусов," -написала она.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Cтрана", синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.

Мы писали, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе в Киеве.