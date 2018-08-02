За полгода 2018 в Украине острую кишечную инфекцию диагностировали у более чем 47 200 человек. Об этом в своем Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В целом в Украине за последние полгода острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравления грибами) заболели 47 256 человек. Отдельно сальмонеллезными инфекциями за этот период заболели 3046 украинцев", - сообщила Супрун.

Супрун отметила, что в жаркую погоду мясо на улице является потенциально опасным для здоровья.

"Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или уличной ярмарке всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусы на основе майонеза", - добавила руководительница МОЗ.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Cтрана", ранее на Волыни свадьба закончилась отравлением 17 гостей, трое из которых оказались детьми.

Напомним, число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось до 70 человек.

Также стало известно, что власти проверят всех торговцев шаурмой после массового отравления в Киеве.