Компания Nord Stream-2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток - 2", разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта - она составляет €9,5 млрд", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее финансовый директор Nord Stream - 2 AG Пол Коркоран сообщал журналистам, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту. Он пояснял, что можно изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию, которая занимает не более 10% маршрута. Коркоран также выражал уверенность, в том, что если Дания не разрешит строительство "Северного потока-2" в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.

Само строительство может начаться уже этим летом, говорил финдиректор Nord Stream - 2 AG. По его словам, подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

Ранее "Страна" писала о том, что Германия будет достраивать "Северный поток-2" несмотря на проблему Украины.

Также мы сообщали, что в Нафтогазе надеются, что Дания и США остановят строительство Северного потока-2.