Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области и назначил его первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).

Это определено соответствующими указами главы государства от 31 июля, обнародованными 2 августа.

Еще одним указом президент назначил начальником СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, который ранее занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки.

Валендюк приобрел скандальную известность тем, что в 2014 году, будучи и.о. прокурора города Киева сумел через суды доиться запрета на свою люстрацию (хотя по всем признакам он под нее подпадал). И с тех пор работал на руководящих должностях в органах прокуратуры, а потом и в СВР, а сейчас, как видим, перешел в СБУ.

Экс-нардеп Егор Фирсов заявлял, что "крышей" Валендюка стал влиятельный нардеп из Блока Петра Порошенко Александр Грановский. Который якобы и помог ему решать различного рода проблемы. Взамен на это, как говорят источники в судейских кругах, Валендюк выполнял специфические задания Банковой. В частности, вступал во внепроцессуальный контакт с судьями и требовал от них вынесение приговоров, нужных Администрации президента. В частности, по данным "Страны", именно Валендюк оказывал давление на судей в Киеве по уголовным делам, которые были сфабрикованы против главреда нашего издания Игоря Гужвы.