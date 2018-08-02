Большая Палата Верховного Суда отступила от правовой позиции Верховного Суда Украины о том, что общая исковая давность должна применяться в спорах о выселении из служебного помещения: из служебного жилья нельзя выселить, если после увольнения прошло 3 года.

В постановлении по делу № 653/1096/16-ц изложены следующие заключения о правильном применении норм права:

Рабочие и служащие, прекратившие трудовые отношения с предприятием, учреждением, организацией, подлежат выселению из служебного жилого помещения со всеми лицами, которые с ними проживают, без предоставления другого жилого помещения. Даже если владелец служебного жилья не потребовал освободить это жилье, проживание в нем после прекращения трудовых правоотношений с работодателем не свидетельствует о законности его использования лицом, которому оно было предоставлено на время существования указанных правоотношений.

Пока лицо является собственником недвижимого имущества, оно не может быть ограничено в праве обратиться в суд с иском об устранении препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения этим имуществом, в том числе путем выселения. Поэтому негаторный иск (иск собственника, который является фактическим владельцем имущества, к любому лицу об устранении препятствий, которые это лицо создает в пользовании или распоряжении соответствующим имуществом) может быть предъявлен в течение всего времени продолжения соответствующего правонарушения.

При этом выселение лица из жилья без предоставления другого жилого помещения возможно при условии, что такое вмешательство в право лица на уважение жилища предусмотренное законом, преследует легитимную цель, определенную в пункте 2 статьи 8 Конвенции, и необходимо в демократическом обществе. Соответствие последнему критерию определяется с учетом того, существует ли настоятельная общественная необходимость для применения такого ограничения права на уважение жилища и будет ли вмешательство в это право пропорциональным преследуемой легитимной цели.

Отметим, в пересматриваемом деле суд установил, что отсутствие в Государственном реестре прав на недвижимое имущество записи истца как собственника служебной квартиры является следствием изменения законодательства и того, что истец не привел правоустанавливающие документы на эту квартиру в соответствии с этими изменениями. Ответчик же считает, что отсутствие у истца документов, удостоверяющих право собственности на спорную квартиру, свидетельствует о безосновательности заявленных исковых требований. Поэтому важно, чтобы в реестре были данные о праве собственности. В таком случае легко отслеживать регистрационные действия в отношении своей недвижимости, в частности с помощью сервиса SMS-маяк.

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