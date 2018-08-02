По результатам исследования американского Иешива-университета стало известно, что футбол является опасным для женского мозга, передает Naked Science.

Ученые из Иешива-университета (США) пришли к довольно неутешительным выводам относительно футбола, а вернее - травм, которые получает человек во время игры головой.

Исследователи применили диффузионно-тензорную визуализацию (ДТВ) - одна из методик МРТ, что позволяет изучить фракционную анизотропию (величина, характеризующая "направленную" организацию структуры головного мозга, зависит от числа и ориентации проводящих путей белого вещества, а ДТВ позволяет максимально подробно анализировать организацию структуры мозга).

В центре внимания группы экспертов оказались микроскопические изменения в белом веществе у 98 футболистов-любителей 49 мужчин и 49 женщин. Каждый из этих людей посвятил "игре миллионов" не один год своей жизни и неоднократно отбивал мячи головой. Средний возраст участников составил почти 26 лет.

Исследование показало, что фракционная анизотропия была снижена у всех участников эксперимента: это связывают с многочисленными ударами по голове во время игры. При этом у представителей прекрасной половины человечества данный показатель был намного хуже.

"У женщин было в пять раз больше микроструктурных повреждений мозга по сравнению с мужчинами, хотя количество ударов было равномерным", - отметил ведущий автор исследования Майкл Липтон.

Примечательно, что ученые пока не могут ответить на вопрос о причинах этого феномена. По мнению исследователей, им может быть генетическая предрасположенность, сила мышц шеи, половые гормоны и многие другие факторы.

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