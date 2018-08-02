Пограничники могут задерживать подозреваемых в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы, без определения суда также и если есть основания считать, что возможное бегство является целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ.

Такие действия отныне являются основанием для задержания согласно приказу МВД от 10 мая 2018 года № 386, который вступит в силу со дня официального опубликования. Об этом пишет Юрлига.

Особенности порядка задержания государственных, частных исполнителей, судей, народных депутатов и несовершеннолетних определяются УПК. Лицо считается задержанным с момента, когда оно силой или ввиду подчинения приказу вынуждено оставаться рядом с уполномоченным служебным лицом или в помещении, определенном последним.

Протокол о задержании подозреваемого в совершении преступления без определения следственного судьи или суда согласно требованиям УПК составляет уполномоченный в течение одного часа с момента доставления подозреваемого в ближайшее подразделение органа Госпогранслужбы.

Одна из копий протокола о задержании подозреваемого в совершении преступления без определения следственного судьи или суда немедленно после составления под подпись вручается задержанному, а другая - направляется прокурору.

Уполномоченный, осуществивший задержание, обязан предоставить задержанному лицу возможность немедленно уведомить о своем задержании и месте нахождения близких родственников, членов семьи или других лиц на выбор задержанного.

Обыск проводится в отдельном помещении лицами одного пола с задержанным в присутствии не меньше двух понятых того же пола.

Запрещается проводить обыск с ущемлением человеческого достоинства.

Уполномоченный обязан немедленно после составления протокола о задержании подозреваемого в совершении преступления без определения следственного судьи или суда доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования, в котором немедленно регистрируются дата, точное время (часы и минуты) доставления задержанного и другие сведения.

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