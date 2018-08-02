2 августа американский доллар прибавил 7 копеек на межбанке, и закрепился в рамках 27,03-27,06 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Все что смогли предотвратить чиновники - это поход котировок к 27,10 грн./$ и выше. Уровни 27,08-27,09 грн/$ на межбанке тестировали вечером и с утра, до аукциона НБУ.

Регулятор во второй раз за неделю и четвертый за год провел открытый валютный аукцион, на котором продал рекордные $100 млн - ровно столько, сколько обещал (31 июля аукцион был заявлен на $50 млн, а фактически продали $28,10 млн). Отдавал ниже вечернего фиксинга — с отсечением на 27,0 грн/$. Тем не менее рынку не хватило этого объема: не удовлетворенными остались заявки на $24,2 млн. Этот спрос надавил на рынок.

Сегодня доллар дорожал по двум главным причинам:

Валюту скупали нерезиденты, которые в начале каждого месяца выводят дивиденды на родину.

Не выдержали нервы у населения: банкиры подтверждают стремительный рост спроса на наличный доллар, и активно скупают его на межбанке для подкрепления касс.

Говорят, что именно под наличный рынок вечером и скупалась СКВ. Конечно, она приобреталась и импортерами под текущие контракты, но в этом сегменте объемы сделок были меньше, чем во всех остальных.

"Растущие котировки доллара разогревают спрос со стороны импортеров, нерезидентов и банков, имеющих возможность заработать на перепродаже валюты на наличном рынке по более высокому курсу. В то же время экспортеры максимально придерживают продажи, а ограниченные возможности регулятора по поддержке курса гривны лишь частично сдерживают растущий тренд", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

2 августа повышенный спрос поднял среднюю стоимость доллара на продаже людям в обменниках на 5 копеек, она закрепилась в рамках 26,15-26,25 грн/$. И ее придерживались многие структуры: Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, Идея Банк, ПУМБ, Ощадбанк, УкрСиббанк. Еще на 10 копеек поднялся максимальный ценник - до 27,70 грн/$, и его традиционно выставил ВТБ Банк. Зато некоторые банки стали постепенно к нему подтягиваться. Например, Правэкс-банк и банк Грант отдавали доллар по 27,45-27,50 грн/$. При этом выкупали валюту у людей на наличном рынке в рамках 26,60-27,17 грн/$.

Покупки нерезидентов и наличный спрос - будут формировать курс доллара и завтра. Банкиры рассчитывают, что иностранцы наконец-то выкупят основные объемы, и давление на курс начнет спадать. За кого они ручаться не могут - это за людей. Казначеи честно сознаются, что понятия не имеют, сколько еще купит население. И не исключают здесь определенной нервозности.

Потому и прогнозы дают очень аккуратно. "Скорее всего, старт межбанка в пятницу будет происходить в рамках 27,0-27,10 грн/$. Как будут двигаться котировки после этого - пока сложно сказать. Все будет зависеть от текущего спроса, желания экспортеров продавать свободную часть выручки и, конечно же, от планов НБУ по участию в торгах. Что очевидно, это вымывание гривны из оборота. Чем больше доллара продает Нацбанк, тем активнее она уходит из оборота. Так что инвалюту скоро начнут активнее продавать - ведь будет требоваться гривна. Вряд ли завтра, скорее всего с понедельника", - заключил Юрий Гриненко.

Олег Куринной на 3 августа дал точно такой же прогноз - 27,0-27,10 грн/$. А на более дальнюю перспективу, финансисты на всякий случай закладывают широкие курсовые коридоры. "Если говорить о прогнозе на весь август, то, думаю, можно допускать раскачку рынка в рамках 27,0-27,40 грн/$", — спрогнозировал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Как сообщала "Cтрана", барьер в 27 гривен взят. В киевских обменках резко вырос курс доллара.

Мы писали, что курс доллара на украинском межбанке остановился в десятых долях копейки от 27 гривен.