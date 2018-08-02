В пятницу, 3 августа, в Украине ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Синоптики не обещают существенных осадков. Такой прогноз предоставляет Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Карпатах ясно. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В центре Украины солнечно. Температура воздуха ночью +16…+ 18 градусов, днем +26…+28 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +27…+29 градусов.

На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +30…+32 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +17...+19°, днем +27...+29°.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.

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