Синоптики дождей не обещают. В последний день недели почти всю Украину накроет жара
В пятницу, 3 августа, в Украине ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Синоптики не обещают существенных осадков. Такой прогноз предоставляет Укргидрометцентр.
Фото: meteo.gov.ua
На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.
В Карпатах ясно. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градусов.
На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.
В центре Украины солнечно. Температура воздуха ночью +16…+ 18 градусов, днем +26…+28 градусов.
На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +27…+29 градусов.
На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +30…+32 градусов.
В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов.
В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +17...+19°, днем +27...+29°.
Ранее "Страна" писала о том, что синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.
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