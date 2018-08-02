Более 160 человек стали жертвами конфликта на Донбассе с начала 2018 года. Такое заявление сделал на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Интерфакс.

"Лишь за июль месяц мы подтвердили информацию о семи жертвах. За этого год общее количество жертв составляет более 160 человек - это как раненые, так и погибшие", - сказал он.

Александр Хуг отметил, что СММ ОБСЕ фиксирует такое же количество нарушений режима прекращения огня, как это было до "хлебного перемирия", вступившего в силу 1 июля.

"После подтверждения приверженности режиму прекращения огня с 1 июля миссия (ОБСЕ - ИФ) зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня. Но затем за весь месяц миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до 1 июля", - сказал он.

По словам Хуга, ситуация на Донбассе "нестабильная и непрогнозируемая".

"Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие - близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено", - отметил он.

Ранее "Страна" писала о том, что Турчинов нашел связь между референдумом на Донбассе и колорадскими жуками.

Также мы сообщали, что Курт Волкер объяснил, зачем Украине нужно продлить особый статус Донбасса.