Информация о пожаре двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии (УИПА) поступила спасателям в 15:07 в среду, 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. К ликвидации пожара были привлечены дополнительные силы и средства, в общей сложности задействованы подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах, 4 автолестниц, 1 аварийно-спасательного автомобиля, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 80 человек личного состава ГСЧС.

Видео: youtube.com/

Фото: facebook.com

Через три часа спасателям удалось локализовать пожар.

"В 18:00 пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", - сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области. В информации также отмечается, что общая площадь пожара составляет около 800 кв.м.

Здание, в котором сейчас располагается корпус №4 УИПА, является памятником истории и памятником архитектуры и было построено в 1767-1777 гг.

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