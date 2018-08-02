Курс доллара на межбанковском валютном рынке в четверг перевалил за 27 гривен и достиг 27,025 грн/$1 с 26,9925 грн/$1в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,01-27,04 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в четверг удовлетворил 35 заявок на сумму $100 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 44 заявки на общую сумму $124,2 млн по курсу от 26,95 грн/$1 до 27,0101 грн/$1.Курс отсечения был установлен на уровне 27 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару в этот день на 12:00 снизилось до 27,0123 грн/$1 с 26,9576 грн/$1 днем ранее.

Национальный банк Украины также понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 3 августа 2018г до уровня 27,011867 грн/$1 по сравнению с 26,962130 грн/$1 на 2 августа 2018г

100 долларов США - 2701.1867

100 Еевро - 3137.9686

10 российских рублей - 4.2784

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 31 июля составил 265,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $221,0 млн

Ранее "Страна" сообщала, что 1 августа НБУ распродал валюту и удержал гривну от падения ниже 27 гривен, а также о том, что доллар вплотную приблизился к психологической отметке в 27 гривен.