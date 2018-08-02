Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк обеспокоен исчезновением части видеозаписи судебного заседания по делу о госизмене бывшего главы государства, которое состоялось 1 августа 2018 года.

"Именно отрезок судебного заседания, которое началось в 14:00, в ходе которого адвокатом из Центра БВПД Овсянниковым В.В. было указано на недопустимость и незаконность действий суда относительно начала судебных дебатов и отказу в предоставлении для ознакомления материалов уголовного производства", - говорится в адвокатском запросе Виталия Сердюка в Генеральную прокуратуру Украины, опубликованном на его странице в соцсети.

По словам Сердюка, видеозапись именно этой части заседания была сохранена на Уoutube канале ГПУ, но вскоре удалена оттуда.

В своем адвокатском запросе Сердюк просит ГПУ объяснить причину удаления видеозаписи с официального канала ГПУ, а также возобновить возможность просмотра именно этой части видеозаписи.

Фото: facebook.com

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