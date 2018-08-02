Украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили мировой рекорд в соревновании смешанных команд на соревнованиях Гран-при Европы в столице Болгарии Софии, передает Іsport.ua.

Украинцы набрали 1343 балла. Этот показатель теперь является мировым рекордом в этой дисциплине. Предыдущий рекорд 1338 очков принадлежал корейцам Ву-Сек Ли и Ху-Их Чану.

Прежде Ивашко дважды становился чемпионом мира в командной стрельбе из лука, трижды брал "серебро" и "бронзу" в индивидуальном зачете. В активе Павловой – "золото" и "бронза" на чемпионате Европы и Европейских играх соответственно в командной стрельбе.

Отметим, что дисциплина смешанной стрельбы из лука появится в программе следующих Олимпийских играх в Токио.

Как сообщала "Cтрана", ранее украинские лучники завоевали еще два "серебра" на "Играх непокоренных".

Мы писали, что украинский лучник Виктор Рубан не сумел выйти в 1/8 финала Игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее корейский лучник установил первый мировой рекорд на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.