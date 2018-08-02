В Одесской области на трассе Одесса – Рени автомобиль Honda совершил столкновение с рейсовым автобусом, в результате чего один человек погиб, еще семеро были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел примерно после обеда неподалеку от села Утконосовка.

По предварительной информации, двигаясь в направлении Измаила, автомобиль Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Измаил – Кальчево.

Фото: od.npu.gov.ua

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, еще семеро человек получили повреждения различной тяжести. Им была оказана медицинская помощь.

Как сообщала "Cтрана", одесские активисты заявили, что их хотели убить с помощью грузовика. В полиции говорят о пьяном ДТП.

Мы писали, что пострадавшие в белорусском ДТП украинцы уже получили помощь и поехали дальше.

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