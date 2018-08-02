В Ростов-на-Дону отправили повестку, вызывающую Януковича в суд по делу о его госизмене
Беглого экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Оболонский районный суд Киева, в котором слушается дело против него. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно опубликованному документу, Януковича вызвали в качестве обвиняемого в суд на 10:00 16 и 17 августа.
Фото: ob.ki.court.gov.ua
Уведомление о вызове в суд направили в российский Ростов-на-Дону.
Под повесткой подписался судья Владислав Девятко, председательствующий по делу о государственной измене экс-президента.
Напомним, что следующее заседание состоится 16 августа. Суд должен перейти к дебатам.
Ранее "Страна" писала о том, что Янукович потребовал, чтобы новый адвокат по делу о госизмене посетил его в России.
Также мы сообщали, что суд решил заменить и нового адвоката по делу Януковича, взяв паузу до середины августа.