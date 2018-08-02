Беглого экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Оболонский районный суд Киева, в котором слушается дело против него. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно опубликованному документу, Януковича вызвали в качестве обвиняемого в суд на 10:00 16 и 17 августа.

Фото: ob.ki.court.gov.ua

Уведомление о вызове в суд направили в российский Ростов-на-Дону.

Под повесткой подписался судья Владислав Девятко, председательствующий по делу о государственной измене экс-президента.

Напомним, что следующее заседание состоится 16 августа. Суд должен перейти к дебатам.

Ранее "Страна" писала о том, что Янукович потребовал, чтобы новый адвокат по делу о госизмене посетил его в России.

Также мы сообщали, что суд решил заменить и нового адвоката по делу Януковича, взяв паузу до середины августа.