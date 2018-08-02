Глава Радикальной партии Олег Ляшко продал имущества на 16 миллионов гривен. Соответствующие изменения в имущественном положении он внес в Единый реестр деклараций.

В частности, он отметил "доход от отчуждения недвижимого имущества" на 16 миллионов. Покупателем указан гражданин Украины Рыженков Александр Николаевич.

Фото: public.nazk.gov.ua

Ранее главный "радикал" уже продавал ему квартиру. Тогда он подтвердил, что речь идет именно про экс-регионала, близкого к бизнесмену Ринату Ахметову, который считается главным спонсором партии Ляшко.

В 2017 году Ляшко заработал 1,9 миллиона на том, что сдавал Рыженкову квартиру в аренду, а еще 15,9 миллионов – когда продал ее тому же экс-регионалу.

Александр Рыженков – бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и отец Юрия Рыженкова. Последний является генеральным директором ООО "Метинвест Холдинг" – компании, принадлежащей Ринату Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.

Как сообщала "Cтрана", ранее мать Ляшко купила элитную квартиру с паркоместом в центре Киева.

Мы писали, что в НАБУ выяснили, что Ляшко мог фиктивно продать Mercedes-Benz за 2,2 млн гривен.

Также стало известно, что Олег Ляшко за 2017 год разжился домом, землей и сотнями тысяч долларов наличными. Он получил доход в размере 20,6 млн. грн. Он, среди прочего, получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн. грн, и на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.