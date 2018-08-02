Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы, которых подозревают в совершении шести терактов и покушении на жизнь людей во время празднования Дня Независимости в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Трех злоумышленников в возрасте от 30 до 40 лет, "которые вместе с другими лицами организовались в преступную группу для совершения тяжких преступлений в Украине", задержали в конце прошлого года.

Во время задержания у мужчин изъяли "огнестрельное оружие и боевые гранаты, которые должны были быть использованы во время совершения новых преступлений".

Фото: npu.gov.ua

Членам ОПГ инкриминируют совершение 27 преступлений, в частности, шести террористических актов и покушение на убийство 24 августа 2017 года на улице Грушевского, когда злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату, в результате чего пострадали три человека.

Кроме того, следователи установили и собрали доказательную базу о причастности этой группы лиц к совершению трех преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной розни.

Злоумышленникам инкриминируют участие в правонарушениях, связанных с осквернением и уничтожением религиозных святынь, а также повреждение объектов культурного наследия.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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