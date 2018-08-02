Во время мониторингового визита у десяти детей приюта в городе Рожище Волынской области обнаружили следы побоев и крови на одежде. Об этом в четверг, 2 августа, заявила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что трое детей также заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Всего в приюте находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.

"Дети рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их трогал за различные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась - сказала, что они все выдумывают", - написала Денисова.

Омбудсмен рассказала, что уже найдено место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой, чтобы они не подвергались давлению.

"Подчеркиваю, что ни один из сотрудников приюта не сообщил о том, что у них происходит. Оставлять детей один на один с такими людьми мы не имеем права", - добавила омбудсмен.

На месте уже работает Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса уже уехал в приют. Должна подъехать и прокуратура.

"Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь", - добавила Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

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