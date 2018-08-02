В Киевской области двое россиян жестоко расправились с двумя местными жителями за сделанное им замечание. 59-летний мужчина не разрешил гостям из России поставить рыболовные сети на водоеме, который он арендует. За него вступился другой местный житель.

Инцидент произошел в Васильковском районе в селе Саливонки. Об этом в соцсети сообщает ГУ Нацполиции в регионе. "Местный житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сети на водоеме, что он арендует. Неизвестные набросились на него и жестоко избили. 59-летнего жителя селе Саливонки доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и грудной клетки.

На замечание еще одного местного жителя нападающие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль ВАЗ 2101", - говорится в сообщении.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников вскоре после происшествия. "На одной из местных улиц полицейские заметили и остановили машину, в салоне которой находились подозреваемые лица. Нападавших задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 19- и 29-летний граждане соседнего государства. Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

В качестве вещественных доказательств на месте происшествия изъяты топор, бита, раскладной нож, мобильные телефоны и автомобиль Volkswagen Golf, на котором передвигались россияне.

Фото: facebook.com

О задержании иностранцев сообщили в посольство Российской Федерации и консульский отдел МИД Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство". Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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