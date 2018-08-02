Представители следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установили в произошедшем признаков террористического акта. Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ на заявление редактора "УП" Алены Притулы.

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК ( "террористический акт" – Прим.Ред.) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", – отметили в ГПУ.

В то же время, в ведомстве утверждают, что "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено".

Также правоохранители говорят, что экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие настаивает, что это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорится в пояснениях.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракт.

Также сообщается, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле об убийстве Шеремета, и двое следователей Нацполиции - освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве".

Относительно требования Алены Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей". Там также утверждают, что в действующем УПК нет прямого требования о вынесении постановления про привлечении в качестве потерпевшей.

"Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи", – отмечают в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.

Кроме того, еще 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.

Один из руководителей "Украинской правды" журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.

Как сообщала "Страна", установлена "неидентифицированная личность подозреваемого" в причастности к убийстве Шеремета. Он попал на видео непосредственно во время минирования.

Тем не менее, пока в ГПУ смогли назвать только версии произошедшего с журналистом.