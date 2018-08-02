Рыночная капитализация американской компании Apple превысила один триллион долларов, сообщил Nasdaq. По данным биржи 1 августа Apple опубликовала квартальный отчет и это повлияло на торги. Компания увеличила чистую прибыль на 32% год к году, до рекордных $11,5 млрд, выручку - на 17% год к году, до $53,3.​ С того момента бумаги подорожали более чем на 8%.

На данный момент второй по капитализации после Apple является Amazon, стоимость онлайн-ритейлера оценивается в 880 миллионов долларов.

Однако, после размещения этой информации издание Independent сообщило, что данные о триллионе ошибочны. Якобы сервис-приложение Stocks компании Apple не учло акции, все выкупленные компанией за последний квартал.

Но данные биржи на 18:00 показывают, что капитализации компании действительно превысила триллион.

Фото: finance.yahoo.com

Сейчас финансовые сервисы Google и Yahoo! оценивают общую стоимость компании в 956 и 958 миллиардов долларов соответственно.

Apple - вторая компания в истории, рыночная стоимость которой достигла $1 трлн. До нее эту отметку преодолела китайская PetroChina в 2007 году, после первичного размещения своих акций на Шанхайской фондовой бирже. Правда, на следующий день акции упали в цене, и капитализация просела до $500 млрд. На 1 августа ее капитализация не превышала $200 млрд.

Как сообщала "Cтрана", китайская компания Huawei впервые в своей истории обогнала Apple по количеству изготовленных смартфонов.

Ранее мы сообщали, что антикитайские санкции Трампа могут нанести сокрушительный удар по компании Apple из-за эффект бумеранга.

Также в Apple пообещали показать свой первый бюджетный смартфон уже в этом году.