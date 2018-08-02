На фоне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, а также чемпионата мира по футболу 2018 позитивные оценки жителей России в отношении США и Евросоюзу количественно превзошли негативные. Отношение большинства россиян к Вашингтону и Брюсселе стало позитивным впервые с момента аннексии Крыма. Об этом говорят данные опроса "Левада-центр".

В июле о хорошем или очень хорошем отношении к США заявляли 42% россиян, о плохом или очень плохом - 40%. Для Евросоюза эти цифры составили 42% и 38% соответственно.

Для сравнения, в мае 2018 года хорошо относились к США только 20% жителей РФ, к Евросоюзу - 26%. Столь низкие показатели с колебаниями в несколько процентных пунктов фиксировались на протяжении последних четырех лет после резкого падения в 2014 году.

Как сообщала "Страна", внешнеполитический советник Белого Дома Джон Болтон планирует встретиться с коллегой из России уже в августе. Команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.