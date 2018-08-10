11 августа произойдет очередное астрономическое явление этого лета - частичное солнечное затмение. Это уже третье затмение за лето. Череду явлений называют "парадом затмений". 13 июля Солнце частично прикрыла тень Луны, 27 июля случилось самое длинное лунное затмение в XXI веке, а третьим снова будет солнечное.

Затмение происходит, когда между Землей и Солнцем находится Луна. Она, частично или полностью, закрывает светило от наблюдателя на Земле.

Где увидят затмение

В этот раз солнечное затмение увидят жители Канады, северных штатов США, а также в Гренландии, Скандинавии, Великобритании, странах Балтики, России, Китае, Монголии, Казахстане. Во время захода солнца затмение будет видно в Северной и Южной Корее.

Начнется оно в 11:47 по киевскому времени.

Как затмения влияют на людей

Астрологи считают, что любое затмение влияет на человека, поскольку Солнце отвечает за жизненную энергию, волю и силу духа, творчество. По их мнению, солнечное затмение – это время ждать глобальных перемен и готовиться к ним.

В древние времена считалось, что затмения – это проявления гнева богов и предвестники наказаний, которые божества нашлют на людей. После них всегда опасались стихийных бедствий и неурожая.

Астрологи советуют не принимать важных решений, поскольку нельзя будет продумать все возможные последствия. И предупреждают, что влияние затмения будет ощущаться за две недели до наступления и две недели после. У людей может ухудшаться самочувствие и настроение, есть вероятность обострения хронических болезней. Люди с сильной зависимостью от метеорологических явлений, будут ощущать сильную головную боль, резкое учащение сердцебиения и скачки давления. Поэтому нужно внимательно следить за здоровьем, беречь и щадить себя, не переутомляться и избегать любых негативных эмоций и мыслей.