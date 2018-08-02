Папа Римский изменил "конституцию" католичества из-за смертной казни
Папа Римский Франциск утвердил изменения в церковном катехизисе (офицальные "правила" церкви - Прим. ред.), согласно которым Римско-католическая церковь считает неприемлемой практику смертной казни. Об этом пишет Интерфакс.
"В свете Евангелия церковь учит, что смертная казнь недопустима, поскольку она является покушением на неприкосновенность и достоинство личности", - приводят западные СМИ выдержки из новых положений катехизиса.
Согласно им, Римско-католическая церковь также будет прикладывать усилия по искоренению смертной казни во всем мире.
По данным СМИ, папа римский Франциск одобрил изменения в катехизисе в мае этого года во время встречи с руководством Конгрегации доктрины веры, в компетенцию которой входит надзор за чистотой вероучения и моралью того, что проповедует Римско-католическая церковь.
Ранее "Страна" писала о том, что Стинг поставил подпись под требованием к Бацьке отменить смертную казнь в Беларуси.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп настаивает на введении смертной казни за наркоторговлю.