В г.Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области в четверг днем произошел взрыв микроавтобуса, в результате чего пострадал депутат Каменского городского совета, сообщают местные интернет-издания.

Как пишет сайт "Наш репортер", микроавтобус Volkswagen Transporter с надписью "Дніпро" загорелся, водителю удалось выскочить из машины. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, никто из прохожих не пострадал.

Сайт Каменского 5692 информирует, что в салоне автомобиля находился директор КП "Трамвай", депутат Каменского горсовета от ВО "Батькивщина" Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции объединенных сил.

Он жив, но сильно пострадал и госпитализирован. По данным сайта "Событие", микроавтобус взорвался и загорелся на ходу на пересечении двух улиц. Чернявский доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. По словам главврача, медики делают всё возможное для его спасения, состояние пострадавшего "тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога".

Фото: 5692.com.ua

По информации ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре в автомобиле на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко (Заводской район) поступило на линию "101" в 15:19. Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что огонь повредил салон автомобиля Volkswagen Transporter T-4 на площади 7 кв. м.

"На месте пожара пострадал мужчина, владелец автомобиля, которого каретой скорой помощи госпитализировали в реанимационное отделение Каменской городской больницы скорой медицинской помощи", - указали спасатели.

В 15:23 огонь был локализован и в 15:26 ликвидирован. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщала "Cтрана", взрыва автомобилей в последнее время случаются часто. Так в Черкассах в авто взорвали местного бизнесмена.

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