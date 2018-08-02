У следствия по делу Савченко-Рубана пока нет оснований для определения лидеру общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктору Медведчуку какого-либо другого возможного процессуального статуса, кроме свидетеля.

Об этом в четверг, 2 августа, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге на полигоне ЦСО "Альфа" (стрельбище "Конча-Заспа", Обуховская трасса, Пятихатки), передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент достаточных доказательств для того, чтобы Медведчук получил какой-либо другой процессуальный статус помимо свидетеля, у следствия нет", - сказал генпрокурор.

Луценко указал, что следствие тщательно изучает связи народного депутата Украины Надежды Савченко "еще в 90-х годах с "околомедведчуковскими" общественными структурами" и лиц, которые имеют какое-то отношение к Медведчуку.

"Но сейчас у следствия нет тех доказательств, которыми я могу оперировать в публичной плоскости. На данный момент у него нет статуса в этом деле. Мы изучаем его возможные связи с какой-либо антиукраинской деятельностью, и не только в этом деле", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Украины Луценко обещает Савченко и Рубану максимальное наказание. Генпрокурор дал свою политическую оценку данному делу.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ телеканалы "112 Украина" и NewsOne купил Виктор Медведчук. Медведчук и каналы это отрицают.