В Украине пройдет велопробег, в котором примут участие незрячие люди, которые будут ехать на велосипедах-тандемах в паре с пилотом. Об этом сообщает Интерфакс.

Участники велопробега собираются более 1 тысячи километров за 6 дней. Как рассказала на пресс-конференции в Киеве координатор организации Fight For Right NGO Юлия Сачук, поучаствовать в мероприятии уже пожелали свыше 50 человек.

"Мы активно ищем пилотов: это важная миссия, так как человек, который будет ехать спереди, должен рассказывать незрячему напарнику обо всем, что он видит. Поездка на велосипеде-тандеме очень важна для повышения инклюзивности", - рассказала она.

По словам Юлии Сачук, участники посетят такие города, как Харьков, Полтава, Днепр, Запорожье, Херсон.

"Программа очень насыщенная: у нас будет Диканька, Аскания Нова, остров Хортица, заезд к морю... Кроме заезда мы также организуем встречи, где расскажем об инклюзивности. Мы надеемся, что на нашем примере в разных местах появятся возможности велотандемных обществ", - отметила она.

Кроме того, в четверг в Киеве в Мариинском парке состоится велопрогулка на тандемах. А сам велопробег стартует 5 августа с площади Свободы в Харькове.

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