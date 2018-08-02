В четверг, 2 августа, в Харькове произошел пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. Оно находится на ул. Университетская и уже сильно задымлено.

Об этом сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает Интерфакс-Украина.

"В 15.07 поступило сообщение о том, что из-под кровли здания по ул.Университетская, 16/1 идет дым. На место выехали автоцистерна в составе 9 отделений, автоспасательный автомобиль и 3 автолестницы. На месте сильное задымление. Идет ликвидация пожара", - сказал Лупандин.

Он затруднился сказать, есть ли в здании люди. "Пока не могу сказать, но это все-таки учебное заведение. Скорее всего, нет", - сказал Лупандин.

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили о массовых пожарах в Украине. Эпицентры пожаров могут возникнуть сразу в нескольких регионах страны.

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