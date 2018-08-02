Сторона обвинения еще не определила меру наказания для народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, но она будет максимальной, которая предусмотрена за подготовку теракта. Такое заявление сегодня на брифинге сделал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Интерфакс.

"На этом этапе еще не определена мера наказания, которую будет вносить прокурор своим ходатайством в суд, но я уверен, что это будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подготовку террористического акта", - заявил генпрокурор.

Луценко считает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы доказать вину Надежды Савченко и Владимира Рубана в инкриминируемых им особо тяжких преступлениях.

Давая свою политическую оценку данному делу, Юрий Луценко подчеркнул, что оно показывает, до какой степени доходит "ультрапопулизм в исполнении отдельных лиц".

"Это старая болезнь. Ничего нового в деле Савченко с точки зрения истории нет. Это та же история о "красном казачестве" или о Красной армии УССР, которые в 2018 году так ненавидели панов, что уничтожили свое же государство", - считает Луценко.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко раскрыл детали завершенного расследования против Савченко и Рубана.



Также мы сообщали, что Савченко написала письмо Трампу, где назвала Порошенко самым коррумпированным президентом в истории Украины.