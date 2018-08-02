Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) объявила конкурсы на замещение должностей судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Верховного Суда.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг, 2 августа.

Принято решение объявить конкурс на занятие 39 вакантных должностей судей в ВАКС: 12 из них - должности в апелляционной палате ВАКС. При этом кандидат может подавать только одно заявление - либо в сам суд, либо в его апелляционную палату. Также решением комиссии утвержден порядок и условия проведения конкурса.

В конкурсе на должность в ВАКС могут участвовать судьи с пятилетним стажем, адвокаты, ученые с совокупным стажем семь лет.

Кроме того, утверждено решение о проведении второго по счету конкурса на вакантные должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. В частности, в Кассационном административном суде вакантных 26 должностей, Кассационном гражданском суде - 23 должности, Кассационном хозяйственном и уголовном - 16 и 13 должностей соответственно. К конкурсу допускаются судьи, адвокаты, ученые с совокупным стажем на этих должностях 10 лет.

Срок подачи документов - с 8 августа по 14 сентября.

"Конкурсные процедуры в эти суды будут схожи с этапами первого конкурса в Верховный Суд. Кандидаты пройдут процедуру допуска, специальную проверку, сдадут тестирование и практическое задание, а также психологические тесты, собеседования с психологами и членами ВККС, представителями украинских общественных или международных организаций", - уточнил глава комиссии Сергей Козьяков на брифинге после заседания комиссии.

Предположительно длительность конкурса может составлять около шести месяцев.

Согласно законодательству, с целью способствования работе ВККС по установлению соответствия кандидатов на должности судей ВАКС критериям профессиональной этики и добропорядочности будет создан Общественный совет международных экспертов. При этом продолжит свою работу Общественный совет добропорядочности.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционного суда", который позволяет обеспечить начало работы и дальнейшее его функционирование.

Верховная Рада 1 июня 2108 года одобрила технический президентский законопроект (№8497) о создании ВАКС Украины, который являлся необходимым для начала его деятельности путем выполнения требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" (президентский законопроект №7440) и закона "О судоустройстве и статусе судей".

Как сообщала "Страна", в Антикоррупционном суде утвердили штат из 39 судей. 12 из них будут работать в Апелляционной палате.

Напомним, что 2 августа 2018 президент Украины подписал последний закон, открывающий все пути для создания и нормального функционирования в стране Высшего антикоррупционного суда.