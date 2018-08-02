На Закарпатье на взятке попался глава Виноградовского района Закарпатской области Михаил Русанюк. Как сообщает пресс-служба региональной Нацполиции, чиновник требовал 25 тысяч гривен а заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования детей, больных ДЦП и пересчет бюджетных средств согласно выполненным условиям договора. При этом средства чиновник получал в несколько этапов.

"Правоохранители установили, что чиновник организовал "схему" взяточничества. За заключение договоров на выполнение работ, услуг за бюджетные средства без соответствующего согласования требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

Фото: zk.npu.gov.ua

2 августа главу Виноградовского района задержали во время получения очередного "транша".

"В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли средства, полученные им в качестве взятки - 8000 гривен", - говорится в сообщении.

Также указано, что при проведении следственно-оперативных мероприятий были установлены другие факты получения им взяток за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц из числа чиновников РГА, которые также могут быть задействованы в коррупционных схемах.

Глава райгосадминистрации задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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