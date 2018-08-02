Министерство здравоохранения Украины составило список пляжей, где не рекомендуется купаться. Водоемы разбиты по областям страны.

"Лето в разгаре и хочется больше времени проводить на природе у реки, или моря. Напоминаем: перед тем, как планировать отдых у водоема, не забудьте проверить обновленный список пляжей, не рекомендованных для купания", - говорится в опубликованном в Facebook сообщении.

В списке фигурирует чертова дюжина пляжей в Киеве, включая "Центальный", "Детский", "Золотой" и "Молодежный" на Гидропарке, пляжи в Пуще-Водице, а также на озерах Радуга, Тельбин и Вербное.

В Киевской области нельзя купаться, в частности, на городских пляжах Белой Церкви и Украинки, озерах в Борисполе, рекреационных зонах в Ирпене, Гостомеле, Фастове, Василькове.

Не рекомендуется купаться на пляжах Винницы, Ковеля Волынской области, Староконстантинова Хмельницкой области, Черкасс, Днепра, Кривого Рога, Каменского возле речпорта, Павлограда и Верхнеднепровска Днепропетровской области, Запорожья, Энергодара, в Николаеве, Полтаве, Кременчуге и Горишних Плавнях.

В Харькове не рекомендуется купаться на пляже "Петренковский", а также городских пляжах Балаклеи и Краснограда Харьковской области.

Не рекомендуется купаться на "Новониколаевском пляже" в Кропивницком, а также в Александрии и Светловодске Кировоградской области, в Северодонецке и Старобельске Луганской области, в г.Коростень Житомирской области, "Молодежном" пляже в Золочеве Львовской области, в Ривном и городах Здолбунов, Дубровица, Радивилов и Дубно Ривненской области.

В список нерекомендованных попали пляжи в рекреационных зонах ряда городов Винницкой и Житомирской областей, Чернигова на Десне, а также некоторые пляжи рек Уж, Латорица, Синявка и Иршавка в Закарпатье.

Из морских пляжей в список попали "Центральный" и "Левобережный" пляжи в Мариуполе, а также в близлежащих пгт Ялта и селах Юрьевка, Урзуф, Мелекино.

Морские пляжи Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской области в список не попали. В списке нежелательных также нет ни одного пляжа на пресноводных водоемах Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Донецкой и Одесской областей.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Как сообщала "Страна", в Одессе волной смыло в море курортника с пирса, его тело ищут вторые сутки. У пирса не было ни одного объявления о запрете гулять там в шторм.

Напомним обновленную карту опасных пляжей Украины.