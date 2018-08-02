На одесском побережье 1 августа в море утонули мужчина и женщина. Причиной несчастья стал сильный шторм. Об этом пишет издание Vgorode.

Мужчину смыло волной с пирса на 10 станции Фонтана. Его тело нашли вечером в среду.

А в районе Бурлачьей Балки утонула женщина, которая отдыхала на море со своим сыном. По предварительной информации, ребенка накрыло волной. Женщина бросилась в воду спасать малыша, но при этом сама погибла.

Кроме того, до сих пор продолжаются поиски 11-летнего мальчика, который плавал на самодельном плоту в Днестровском лимане и пропал еще 31 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом 30-летний отец не уследил за двумя детьми. Сестрички утонули в бассейне.

Также мы сообщали, что в Бердянске женщина утонула, пытаясь спасти внуков, которых унесло в море на матрасе.