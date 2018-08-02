В четверг, 2 августа, в Киеве на ул. Генерала Антонова произошло дерзкое ограбление. Валютные грабители напали на частного предпринимателя из засады.

Об этом "Страна" рассказали информированные источники в Нацполиции.

Мужчина сел в свою машину "Вольво" с сумкой,в которой были 50 тыс.евро. Вероятно, преступники отследили его по наводке так как грабеж был спланирован и они действовали из засады.

Как только потерпевший опустился на водительское сидение, двое неизвестных мужчин подскочили к его автомобилю, разбили молотком боковое стекло, схватили сумку и бросились наутек. К счастью, вреда здоровью предпринимателя они не причинили.

Потерпевший едва опомнился от шока сразу же вызвал полицию, но лиц нападавших не рассмотрел. В районе введен план "Перехват", но грабители, вероятно, уже залегли на дно. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.186 УК Украины-Грабеж группой лиц.

Как сообщала "Страна", появилось видео, как два украинца с молотками ограбили пункт обмена валют в Польше. Не сообщается, сколько денег украли грабители. На видео видно, что они взяли несколько пакетов.

Также напомним, что в Киеве у банкира отобрали два миллиона гривен на улице.