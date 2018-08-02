В Москве скончался заслуженный артист России Юрий Мартынов. Об этом в четверг, 2 августа, сообщается на сайте Государственного театра киноактера.

"Природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии - то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова", - цитирует театр директора Сурена Шаумяна.

Актеру было 84 года.

Юрий Мартынов сыграл в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Адъютант его превосходительства" и другие.

Фото: vokrug.tv

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