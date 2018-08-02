Генпрокурор Луценко назвал звание Герой Украины устаревшим. По его словам, сейчас под следствием находятся четверо награжденных этим знаком отличия.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Героем Украины Надеждой Савченко, передают Вести.

"Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны", - пожаловался генпрокурор. При этом он подчеркнул, что Савченко - не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. "Их четверо, которые находятся под уголовными производствами", - заявил Луценко.

Генпрокурор добавил, что считает звание Герой Украины постсоветским по сути и по форме. Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием Золотой Трезубец, а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

Он добавил, что президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.

"Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды Герой Украины", - заявил Луценко.

Звание Героя Украины ныне присвоено 440 людям. В последние годы им награждаются только военные.

Как сообщала "Страна", в Украине появились билборды Надежды Савченко с испанским лозунгом.

Во всю ширину билборда красуется надпись No pasarán, которая с испанского переводится, как "Они не пройдут".

Напомним, что в ГПУ отчитались о завершении расследования по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана.