В Подольском районе Киева в стоматологическом центре внезапно умерла 48-летняя женщина. Об этом сообщает группа Киев Оперативный в Facebook.

Несчастный случай произошел сегодня, 2 августа, около 11:00 на улице Воздвиженская, 16А. Предварительная причина смерти - реакция на анестезию. На месте работают правоохранители, отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе на приеме у стоматолога умер 2-летний ребенок.

Также мы писали, почему Минздрав разрешил устраивать стоматологические кабинеты с рентгеном в жилых домах. При этом в стоматологических кабинетах должны делать не более 100 снимков в неделю при проведении прицельных рентгеновских исследований и не более 50 - при использовании ортопантомографа. Это позволит избежать превышения годовой дозы облучения медицинского персонала.