Адвокаты четырех задержанных по делу об убийстве бердянского активиста и ветерана АТО Виталия Олешко потребовали признать незаконными очную ставку и опознание.

Они заметили, что еще до юридической процедуры опознания фото их клиентов "увидела вся Украина". Об этом написал запорожский журналист Яков Носков.

Защитники настаивают на том, что свидетели указали на подозреваемых только потому, что "у них в голове крутилась четкая растиражирована картинка". Журналист отметил, что работа следствия оказалась под угрозой из-за тех, кто поспешил первыми обнародовать информацию, а также полицейских, которые этому способствовали.

Журналист также сообщил, что трое ветеранов АТО, замешанных в заказном убийстве, имеют отношение к бригаде Нарика (Днепр).

Бердянского активиста 43-летнего Виталия Олешко застрелили при свидетелях во дворе собственного отеля. Киллера и его сообщников задержали в тот же день.

Фото: facebook.com/Яков Носков

Как сообщала "Страна", четверым подозреваемым в расстреле Олешко-Сармата вручили "пидозры". Полицейские задержали пять подозреваемых в убийстве Олешко. Сообщалось, что один из подозреваемых в убийстве является бывшим бойцом спецбатальона "Торнадо".

Отметим, что задержанные убийцы АТОшника Олешко по прозвищу Сармат показаний не дают.