Специалисты канадской компании Bombardier помогли России построить железную дорогу в обход Украины. Ее представитель Оливье Марсиль подтвердил, что фирма выиграла российский тендер на $8 млн. Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.

В Bombardier не видят никаких проблем в том, что приняли участие в этой стройке. "Ведь проект на 100 процентов находится на российской, а не спорной территории Украины. К тому же дорога должна была помочь гражданской отрасли - упростить доставку грузов и пассажиров из Воронежа в Ростов", - заявил он, отметив, что антироссийских санкций компания таким образом не нарушила.

Однако канадское издание подчеркивает, что компания Bombardier незадолго до выигранного российского тендера получила значительную поддержку напрямую из бюджета своей страны, поэтому ей, вероятно, следовало бы воздержаться от участия в тендере.

В качестве аргумента приводятся слова главы лоббистской организации "Конгресс украинцев Канады" Павла Грода, который настаивает, что фактически финансируемая из налогов и бюджета Канады компания приняла участие в деятельности России.

"Явное участие компании в строительстве железной дороги противоречит заявленным канадским правительством внешнеполитическим целям по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом российской агрессии", - заявил Грод.

Необходимость в железной дороге в обход Украины возникла в связи с обострением конфликта на юго-востоке страны. Строительство началось в 2015 году. Российские власти обещали запустить дорогу на полную мощность уже в 2016-м, однако пассажирские перевозки в итоге стартовали только в декабре 2017 года.

Как сообщала "Страна", Канада начала собирать биометрические данные граждан Украины. Эти изменения влекут за собой подорожание канадских виз на треть.

Напомним, что болельщик из Канады приехал на ЧМ-2018 в Россию и рассказал, что такое "плюралистический образ жизни".