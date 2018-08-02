2 августа в Украине, теперь уже неофициально, бывшие и нынешние бойцы десантных войск отмечают День ВДВ – воздушно-десантных войск. А на сленге десантников – "День войск Дяди Васи" - от имени основателя этого рода войск генерала армии СССР Василия Маргелова.

С 21 ноября 2017 года ВДВ в Украине не существует – десантников переменовали в Десантно-штурмовые войска. А праздник десантуры перенесли с 2 мая на 21 ноября – День Архистратига Михаила. Помимо этого в Украине изменили и традиционный цвет беретов военных десантников – с голубого на цвет "маренго", похожий на краповый.

При этом, понимая, что традиционный праздник 2 августа украинские десантники все равно будут отмечать, командование новых ДШВ решило в этот день провести "День памяти погибших воинов-десантников".

И сегодня во всех бригадах ДШВ прошли торжественные построения.

Страна выяснила, как сегодня отметят бойцы украинских ДШВ "день войск Дяди Васи".

Артем З., младший сержант: "Несмотря на то, что официально праздника 2 августа уже нет, у нас в части с утра уже было построение, только посвященное отданию почестей павшим десантникам в АТО. На построении все в новых беретах были. А потом, когда разошлись, видел, как комбриг с начштаба поехали праздновать. Смешно, но они – наши командиры, уже в машине, выезжая, надели голубые береты. У всех наших и у меня тоже, в рюкзаке хранится голубой берет. Поэтому вечером, когда соберемся с побратимами – с которыми уже по три года воевали в АТО, наденем голубые береты. Конечно, опрокинем по сотке – за погибших друзей и братьев. И никакое начальство запретить нам этого не сможет. И девиз "За ВДВ" - тоже прозвучит".

Николай В., старший лейтенант: "Бордовые береты у нас предназначены для официальных мероприятий и начальства: парадов, построений торжественнных. Голубые береты есть почти у каждого, никто из "старичков" выбрасывать их не будет. Тельник и голубой берет – это символы войск ВДВ. С беретами за пазухой – у тельняшек, мы ходили в атаки. Кто нам может запретить отмечать 2 августа? Хоть теперь нас и обозвали ДШВ, но ВДВ и день Войск дяди Васи никто не отменял. Поэтому теперь у нас два праздника – 2 августа и 21 ноября. 2 августа мы отметим неофициально. 21-е ноября – тоже отметим".

Станислав Я., старший сержант: "Решение об отмене праздника и о замене беретов принимали депутаты, которые ни минуты не были на передке. Поэтому лично мне пох..й их решения. Это тыловые крысы, которые не знают кто такой Дядя Вася Маргелов, что такое ВДВ. Пусть Порох хоть тысячу раз вручает торжественно новые береты и переносит праздник – традиции по указу он поменять не может. Если бы депутаты сейчас приехали в нашу часть – то увидели бы, что все после развода сегодня надели голубые береты. Даже молодые, которые пришли совсем недавно, правдами и неправдами достают голубые береты. Кстати, в нашей части есть даже неофициальная традиция – связанная с голубыми беретами. Кто был на передке хотя бы полгода, и проявил себя как настоящий боец, тот имеет право надеть такой берет".

Юрий К., рядовой: "Голубые береты на передке носили с собой, под брониками. Сейчас в рюкзаках – по два берета. Голубой и новый, краповый. Новые береты редко надевают, это для начальства. Если честно, то берет вообще неудобен для войны – на передке кепки и каски носим. Праздник "Войск дяди Васи" обязательно отметим. В голубых беретах. Начальство в курсе, ловить и наказывать за это не будет. Точно знаю, что командиры сами голубые береты хранят при себе. Уверен, что они тоже сегодня в них праздновать будут".

Мы уже рассказывали, как в Украине поздравляют с праздником ВДВ в соцсетях и на улицах.

Также "Страна" писала, почему украинские морпехи отказались надевать новые береты от Порошенко.